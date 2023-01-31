توفيت اليوم الداعية الدكتورة فاطمة عمر نصيف، عن عمر يناهز 80 عامًا.

وتُعد الدكتورة فاطمة عمر نصيف من أبرز الشخصيات الدعوية النسائية في المملكة؛ حيث قضت 50 عاماً في خدمة ‫القرآن، وهي شقيقة الدكتور عبدالله نصيف.

وهي أول سعودية تنال جائزة رائدة العمل النسوي والثقافي والخيري في المملكة من اثنينية عبدالمقصود خوجة، وأول سعودية تنال جائزة الشباب العالمية لخدمة العمل الإسلامي عام 2010م.

كما حصلت على جائزة الشخصية المميزة في العمل التطوعي من كلية دار الحكمة بجدة عام 1428هـ، كما حصلت على جائزة الدعوة والتعليم والشباب في مجال العمل الدعوي عام 1430هـ.