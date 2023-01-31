أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت للبرلمان مشروع ميزانيتها الجديدة للسنة المالية 2023-2024، التي تبدأ في أول أبريل القادم، بمصروفات متوقعة قدرها 26.3 مليار دينار “86.13 مليار دولار”.

وقالت وزارة المالية إن الإيرادات المتوقعة في العام القادم تبلغ 19.5 مليار دينار (64 مليار دولار) يشكل النفط 88% منها.

وأوضحت أن العجز المتوقع يبلغ 6.8 مليار دينار (22.3 مليار دولار)، كما أن المرتبات والدعم يمثلان نسبة 80% من المصروفات.

وبلغت الإيرادات غير النفطية بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة 4 مليارات دينار؛ ما يرفع نسبة مساهمتها في الموازنة إلى 19%.

ويبلغ سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة 70 دولاراً للبرميل، وهو معدل محافظ وأقل بمقدار 15 دولاراً عن السعر الحالي في السوق العالمية.