أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن نادي الهلال ممثل المملكة العربية السعودية وقارة آسيا يطمح لتحقيق مُفاجأة كبرى في بطولة كأس العالم للأندية كالتي أحدثها منتخب السعودية في مونديال 2022.

حيث قال الفيفا في تقرير عبر موقعه الرسمي “يستعد الهلال لخوض منافسات كأس العالم للأندية FIFA المغرب 2022™ للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 2019 و2021، إذ يسعى الفريق السعودي للظهور بشكل مميز والذهاب بعيدًا في البطولة”.

وتابع فيفا : “أزرق الرياض، الذي سيبدأ البطولة بمواجهة نادي الوداد بطل إفريقيا والدوري المغربي، يطمح لتحقيق مفاجأة كبرى في البطولة، مفاجأة كالتي أحدثها المنتخب السعودي في منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بفوزه على الأرجنتين حاملة اللقب في النسخة ذاتها، فلماذا يعد الهلال مرشحًا لتحقيق مفاجأة؟”.

وأضاف فيفا “يعد لاعبو الهلال هم القوام الأساسي للمنتخب السعودي تحت قيادة الفرنسي هيرفي رونار مدرب الأخضر، وبالنظر لمباراة الأرجنتين التي أصابت العالم بذهول، فتواجد تسعة لاعبين هلاليين في التشكيل الأساسي، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين على دكة البدلاء”.

وأشار تقرير فيفا “بالنظر إلى نظام كأس العالم للأندية، فإن فرصة التأهل للنهائي وتحقيق إنجاز تاريخي تُحفَّز الهلال كثيرًا في البطولة المقبلة، إذ سيبدأ الفريق السعودي البطولة بمواجهة نظيره الهلال المغربي، وفي حال تمكن من تحقيق الفوز سيجد نفسه في الدور نصف النهائي لمواجهة فلامنجو البرازيلي”.

وواصل : ” في المشاركة المقبلة، سيكون الهلال هو أكثر فريق سعودي ظهورًا في كأس العالم للأندية FIFA بواقع ثلاث مشاركات، بعد تواجده بنسختي 2019 بقطر و2021 بالإمارات، وفي تلك المشاركتين بدأ الأزرق منافساته ضد فريقين عربيين، حيث واجه الترجي التونسي بطل إفريقيا في 2019، وفاز حينها بهدف دون رد سجله مهاجم الفريق السابق بافيتمبي جوميز، أما بنسخة 2021، واجه الهلال نظيره الجزيرة الإماراتي في مباراته الأولى، ونجح في الفوز عليه بستة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي”.

وأردف : حافز كبير يملكه الهلال في هذه النسخة لتغيير الصورة التي ظهر بها في المشاركتين السابقتين، والحصول على مركز أفضل بل والذهاب إلى أبعد مدى في البطولة.