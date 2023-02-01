أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع طفيف بنسبة 0.1 %، مغلقا عند 10784 نقطة (- 9 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 81.10 ريال.

وهبط سهم المجموعة السعودية، بنسبة 5 % عند 23.66 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.3 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر في الربع الرابع 2022، بقيمة 296 مليون ريال، مخالفة لتوقعات السوق التي كانت تشير إلى تحقيق صافي ربح.

وأنهت أسهم كل من أكوا باور، وبنك الرياض، والمتقدمة، واستثمار، وكيان السعودية، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

في المقابل، صعد سهم الأهلي السعودي، بنسبة 2 % عند 48.15 ريال، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2022.

وتصدر سهم سلامة للتأمين، ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى، عند 15.26 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2 مليون سهم.

وسجل سهما الحفر العربية، وبوبا العربية، جلسة اليوم، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 140.40 ريال (+ 2 %) للأول، و162 ريالا (+ 4 %) للثاني.