قال الإعلامي الرياضي سلطان الرديف أن فوز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بعضوية مجلس الفيفا عن قارة آسيا يؤكد المكانة القيادية للمملكة .

وأكد “الرديف” لقناة الإخبارية أن عضوية “المسحل” في الفيفا مهم جداً ولاشك أنه يعطي قوة للصوت السعودي.

وانتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي اليوم الأربعاء، رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” للفترة 2023 – 2027.