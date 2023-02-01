قال وزير الرياضة، صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم إن المملكة لديها استعداد وجاهزية لاستضافة كأس أمم آسيا 2027.

وأضاف،خلال كلمته بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس أمم آسيا 2027 :”نعدكم بأن تكون بطولة كأس أمم آسيا 2027 في مستوى أكبر من كل النواحي”.

وأكد أنه حان الوقت لبدء حقبة جديدة في كرة القدم الآسيوية في المملكة 2027،مضيفا أن المملكة تتقدم بخطوات كبيرة جدا في استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية.

فيديو | وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "نعدكم بأن تكون بطولة كأس أمم آسيا 2027 في مستوى أكبر من كل النواحي ⁦#Saudi2027⁩

⁦#ForwardforAsia⁩

⁧#معاً_لمستقبل_آسيا#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/np88Kez6lX — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 1, 2023

فيديو | وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "نرحب بكل آسيا في السعودية 2027 ونحن نتقدم بخطوات كبيرة جدا في استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية" ⁦#Saudi2027⁩

⁦#ForwardforAsia⁩

⁧#معاً_لمستقبل_آسيا#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/5zo8C4uj8F — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 1, 2023