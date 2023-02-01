بالتزامن مع الكتلة الهوائية الباردة التي تشهدها بعض مناطق المملكة، يطلق المواطنون العديد من المسميات على “البرد”.

وأوضح الباحث في التاريخ عيسى الرشيدي، أ،ه يطلق العديد مسميات على البرد والأجواء الباردة، ومن أشهر هذه المسميات “فلجه وصقيع والصبا والسويداء وهرمزان وصريمة وصردة وجمدة وبرد وبريد”، بحسب العربية.نت.

وأشار إلى أن مسمى “الفلجه” عندما أتى برد شديد في المملكة وسمي عام الفلجة قبل سبعين عاما، ومازال كبار السن يحسبون به أعمارهم والوقائع التي حدثت فيه إلى وقتنا الحاضر.

وحول مسمى “الصبا”، أوضح أنه هواء شديد البرودة يأتي من الشرق للغرب، و”الصقيع” هو البرد الذي لا هواء فيه وكأنه يخرج من باطن الأرض، و”الهرمزان”.