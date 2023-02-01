نشرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التقرير الخاص بإصابات العمل التي تم تسجيلها في المملكة تحت مظلة نظام التأمينات الاجتماعية للعام 2022م ، حيث أعلنت انخفاض المؤشر الإستراتيجي لإصابات العمل لكل 100 ألف مشترك بنسبة 8% مقارنة بالعام 2021م.

ويأتي هذا التقرير ضمن حزمة جهود المؤسسة وهدفها الإستراتيجي في مجال تعزيز واستدامة بيئات العمل للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للعاملين، وانطلاقاً من مسؤوليتها عن تطبيق فرع الأخطار المهنية أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية والذي يشترك فيه أكثر من 9.8 ملايين مشترك ويقدم منافع عديدة من تعويضات نقدية وعناية طبية تسهم في تحقيق وتعزيز الحماية التأمينية للمشتركين.

وتناول التقرير عدداً من التفاصيل والتصنيفات والمؤشرات، حيث استعرضت المؤسسة من خلال التقرير العدد الإجمالي لإصابات العمل المسجلة وتصنيف الإصابات حسب نتيجة الإصابة والجنس والعمر والمهن وغيرها من المؤشرات المهمة.

وجاء في التقرير أنّه خلال عام 2022م بلغت إصابات العمل المسجلة 28,227 إصابة، وبحسب الجنس كان الذكور الأكثر تعرضاً لإصابات العمل بواقع 27,167 إصابة ، كما سجلت إصابات العمل للفئة العمرية 35-39 سنة الرقم الأعلى بين الفئات العمرية الأخرى بواقع 5556 إصابة عمل، فيما سجلت الفئة العمرية 15-19 سنة الفئة العمرية الأقل تعرضاً لإصابات العمل بواقع 105 إصابات.

وأوضح التقرير أنّ منطقة الرياض سجلت العدد الأكبر في إصابات العمل بواقع 8347 إصابة وجاءت المنطقة الشرقية ثانياً بعدد 7742 إصابة تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 5839 إصابة فيما جاءت منطقة الجوف الأقل تسجيلاً لإصابات العمل بواقع 109 إصابات.

كما استعرض التقرير تفاصيل إصابات العمل المسجلة من حيث نوع ونتيجة الإصابة بالإضافة إلى تصنيف الإصابات حسب المهن ونوع النشاط، حيث جاء قطاع التشييد الأعلى تسجيلاً لإصابات العمل بواقع 9607 إصابات، تلاه قطاع الصناعات التحويلية حيث سجل 6660 إصابة، وجاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثالثاً بواقع 3664 إصابة. وعن تصنيف إصابات العمل حسب المهن أوضح التقرير أن مهن الخدمات جاءت أولاً بعدد 13448 إصابة تليها المهن الهندسية المساعدة بواقع 8542 إصابة.

وعن تصنيف إصابة العمل حسب نوع الإصابة بيّن التقرير أن عدد الإصابات الأعلى جاء بسبب التعرض لقوى ميكانيكية غير حية بواقع 14199 إصابة، تلاها الإصابات بسبب السقوط بواقع 9026 إصابة، فيما حلت الإصابات بسبب الحوادث المرورية ثالثاً بعدد 2451 إصابة. واستكمل التقرير بأن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة لعام 2022م نتج عنها شفاء بعجز بواقع 560 حالة، وشفاء بدون عجز بعدد 417 حالة فيما سجلت الوفيات نتيجة إصابات العمل 82 حالة.

واختتم التقرير بالتأكيد على سعي المؤسسة الحثيث نحو تأمين بيئة عمل آمنة للمشتركين والسعي نحو تعزيز الالتزام والوقاية في مقار العمل، ونتج عن هذه الجهود انخفاض مؤشر إصابات العمل المسجلة في المملكة إلى 25.9 إصابة لكل 100 ألف مشترك.

يذكر أنّ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تولي اهتماماً كبيراً بموضوع السلامة والصحة المهنية في مقار العمل انطلاقاً من مسؤوليتها بتطبيق فرع الأخطار المهنية الذي يعتبر أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية. حيث قامت فرق الالتزام والوقاية التأمينية خلال العام 2022م بأكثر من 6 آلاف زيارة توعوية لأصحاب العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، كما قامت بحوالي 100 ألف زيارة تفقدية في مجال الالتزام والوقاية الـتأمينية، بالإضافة إلى الحملات التوعوية وتقديم الدعم والمساندة من خلال الاستشارات الفنية لتحسين بيئة العمل لأكثر من 5 آلاف منشأة، ونتج عن هذه الزيارات والحملات التوعوية انخفاض نسبة الإصابات لعدد المشتركين من 0.32% للعام 2021 إلى 0.28% خلال للعام 2022م ، كما كانت المؤسسة شريكاً مؤسساً في تنظيم المؤتمر الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية الذي عقد في مدينة الرياض خلال العام 2022م.