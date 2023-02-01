علق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الأربعاء، على فوز المملكة باستضافة كأس آسيا 2027، وانتخابه عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA للفترة 2023 – 2027.

وقال المسحل:”أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهما السخي الذي أثمر اليوم عن فوز المملكة بتنظيم كأس آسيا 2027، وخالص الشكر والتقدير لسمو وزير الرياضة على اهتمامه وجهوده التي توجت بنيل شرف استضافة هذه البطولة الاستثنائية”.

وأضاف: “كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الاسيوي على ثقتهم بانتخابي عضوًا في المجلس التنفيذي في الاتحادين الدولي والآسيوي، الأمر الذي يعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة وتحديدًا على مستوى رياضة كرة القدم”.