اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في مستشفى خيري يقع بالقاهرة، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وسوقط 32 جريح.

وكانت قد تلقت السلطات المعنية بلاغاً يفيد بوقوع حريق ضخم داخل قسم الأشعة بمستشفى النور المحمدي بمنطقة المطرية شرق القاهرة، بناءً عليه دفعت السلطات بقوات الحماية المدنية للتعامل لإخماد الحريق.

وعلى الفور تم إخلاء المبنى من المرضى والعاملين فيه قبل بدء عمليات الإطفاء، فيما قامت القوات بتطويق المنطقة ومنع اقتراب السيارات والمارة.

ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق. وبدأت في اجراء عمليات التبريد لإحكام السيطرة على الأدخنة.

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة المصرية أن الإصابات تراوحت بين حروق وكسور واختناقات.