كشفت مصادر، عن الحالة الصحية للفنان المصري أحمد عدوية، بعد إلغاء حفلته الأخيرة في أحد فنادق القاهرة، موضحة أن أحمد عدوية أجرى بروفات قبل أيام قليلة من حفلته التي كان يفترض أن يحييها أمس الأربعاء 1 فبراير، وكان بحالة جيدة.

وأشارت المصادر، إلى أن أحمد عدوية، شعر بمشكلة في صوته “صوته راح” قبل يوم من إحياء الحفل، ما جعل القائمين على الحفل يستبدلونه بالمطرب المصري محمود الليثي.

وتابعت أن أحمد عدوية ذهب للمستشفى لإجراء فحوصات، وخرج في نفس اليوم بعد الاطمئنان عليه، وهو الآن في منزله بصحة جيدة.