تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫13432 مقابل الريال الواحد 0٫24186

الدولار: 3٫75285 مقابل الريال الواحد 0٫26646

درهم إماراتي:1٫02171 مقابل الريال الواحد 0٫97875

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72266

دينار أردني: 5٫29024 مقابل الريال الواحد 0٫18903

دينار كويتي:12٫31422 مقابل الريال الواحد 0٫08120

دينار بحريني:9٫95469 مقابل الريال الواحد 0٫10046

الريال القطري: 1٫03065 مقابل الريال الواحد 0٫97026

الدرهم المغربي:0٫37328 مقابل الريال الواحد 2٫68145

الجنيه المصري: 0٫12428 مقابل الريال الواحد 8٫04626