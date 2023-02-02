ألقت شرطة العاصمة المقدسة بالتعاون مع صحة منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيمة و زوجها يمارسان مهنة الطب البديل (الحجامة) دون الحصول على التراخيص النظامية.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن صحة مكة المكرمة قامت بالتنسيق مع شرطة العاصمة المقدسة، لإلقاء القبض على مقيمة و زوجها بعد تلقيها بلاغات عن ممارستهما لمهنة الحجامة بشكل غير نظامي، وبالتالي عدم تقيدهما بتطبيق معايير السلامة والوقاية من العدوى و نواقل الأمراض،مما يشكل خطراً على حياة مرتاديهم.

مبيناً بأنه قد تمت إحالتهما الى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

مهيباً بضرورة الابلاغ عن مثل هذه الحالات و المخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين و المقيمين على الرقم الموحد لوزارة الصحة ٩٣٧.