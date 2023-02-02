تدشن الهيئة العامة للنقل، اليوم (الخميس)، أول حافلة ركاب كهربائية في جدة تعمل ببطارية تمكنها من قطع 300 كم بالشحنة الواحدة.

وتعد الحافلة صديقة للبيئة، كما سيتم إطلاق هذه المركبة كمرحلة تجريبية في جدة لتقييم التجربة ودراسة كيفية تعميمها في مناطق المملكة، وفقا لقناة “الإخبارية”.

جاء ذلك تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للنقل وشركة “سابتكو”، وسيتم إطلاق الحافلة في مسارات محددة لم يتم تحديدها بعد، ثم سيتم فيما بعد تعميمها في كافة المسارات بجدة.