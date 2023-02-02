كشف اللواء المتقاعد عبدالله السعدون، قصة استدعاء الملك سلمان له بعد قراءة جلالته لكتاب “عشت سعيدًا” الذي ألفه اللواء وكان حينها في صحراء الربع الخالي.

وقال اللواء عبدالله أن الملك سلمان -حفظه الله- قرأ كتابه ولما أنهاه بحث عنه وكان حينها في الربع الخالي برفقة ابنه ومجموعة من السياح لمدة أسبوع.

وتابع أنه رأى في جواله عدد كبير من المكالمات وبعضها من السنترال، فقام بالاتصال فأخبروه بأن الملك سلمان (وحينها كان أميراً على الرياض) يريد أن يتحدث إليه.

وأضاف أن الملك سلمان أخبره ببعض الملاحظات في كتابه وقام بتسجيلها وعدلها في كتابه.