أكد الناقد الرياضي محمد البكيري خلال إحدى المساحات الاتحادية في تويتر أن الهلال هو الأب الروحي للنصر ولولا الهلال لما عاش النصر، لافتا إلى أن النصراويين يعيشون على المظلومية من الهلال.

وأضاف البكيري : ” الهلال في 30 عاما جعل النصراوي يلبس كل قمصان أندية العالم، بينما الاتحاد في عام جعل النصراوي يلبس قميص الهلال“.

وأضاف البكيري:” أن منافسة الهلاليين منافسة فرسان، لافتًا أن الاتحاد عندما كان في أسوأ أيامه لم يستغل إعلامه الفرصة لينقضوا على العميد، بينما النصراويين الذين كان الاتحاديين يمدون لهم أيديهم في سنواتهم العجاف عندما احسوا بالعافية صوّبوا سهامهم تجاه الاتحاد.

وتابع البكيري :” أن الهلال أفضل مؤسسة رياضية موجودة في المملكة ومن أفضل ثلاثة مؤسسات رياضية في الوطن العربي”، مُشيرًا إلى أن رئيس النصر كان من تلاميذه عندما كان رئيس تحرير جريدة الرياضي. “

وأردف :” لا أريد الدخول في نقاش إلا مع الهلالي الذي يغلبني مرة وأغلبه مرة، أما النصراوي لا دوري أبطال آسيا ولا عربية ويبغى يناقشني !.”

وواصل البكيري حديثه قائلاً: الهلاليين زعلانين على فهد بن نافل وهو حمل لهم آسيويتين وهاتريك دوري وثلاث مشاركات مونديال للأندية وبطولات كؤوس ملك وسوبر ولوسيل وماعنده شماغ واصل للركبة والنصراويين مبسوطين في السيفي لرئيسهم”، مُشيرًا إلى أن مسلي آل معمر رئيس فاشل لأنه الوحيد الذي حصل على أموال طائلة ولكنه لم يحقق أي بطولة”.