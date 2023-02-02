أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.8 %، مغلقا عند 10702 نقطة (- 82 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال.

وتراجع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو السعودية، بنسبة 1 %، عند 80.50 ريال، و32.60 ريال، على التوالي.

وهبط سهم مصرف الإنماء، بأكثر من 4 % عند 31.55 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 15 مليون سهم، عقب تسجيل المصرف أرباحاً دون التوقعات في الربع الرابع 2022.

وتراجع سهم بنك الجزيرة، بنسبة 1 % عند 19.16 ريال.

في المقابل، أنهت أسهم: دار الأركان، والآمار، وجبل عمر، وأمريكانا، وبترو رابغ، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

وتصدر سهم سلامة، ارتفاعات اليوم بنسبة 6 % عند 16.30 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ2 مليون سهم.