أقدم نحو 15 طفلا على تناول المهدئات في مدينة جواناخواتو بالمكسيك، ونقل 4 منهم إلى المستشفى، وذلك في تحد جديد على “تيك توك”، يدعى “تحدي المهدئات”.

وصدرت تحذيرات رسمية من المشاركة في “تحد المهدئات” الجديد على”تيك توك”، والذي يقوم على تناول كمية كبيرة من المهديء القوي لمحاولة بقاء الطفل مستيقظا أطول فترة.

وتناول الأطفال عقارا يستخدم في علاج النوبات والصرع حيث يمكن شراؤه بدون وصفة طبية في بعض الصيدليات بدولتهم.

ومن جانبه أكد رئيس بلدية جواناخواتو المكسيكية، أليخاندرو نافارو ، إن على الآباء مراقبة أنشطة أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي.