في واقعة غريبة من نوعها، قام رجل من سنغافورة، برغع دعوى قضائية ضد امرأة زاعما تسببها له بـ”صدمة عاطفية” بعدما رفضت أن تصبح حبيبته.

ورفع الرجل وهو مدير في إحدى شركات الطائرات بدون طيار قضيتين ضد المرأة “نورا تان شو مي”، زاعما أن تصرفاتها تسببت في الحاق الضرر بسمعته، وسببت له صدمة عاطفية واكتئابا، مما أدى إلى خسارته 5 شراكات تجارية.

وفي المقابل، رفعت هي الأخرى دعوى مضادة للمطالبة بتعويضات عن الأموال التي أنفقتها لضمان سلامتها منه، إضافة إلى خضوعها لجلسات استشارة نفسية.

وتعود علاقتهما إلى عام 2016 حيث كانت تتعامل المرأة معه في إطار الصداقة، وفي 2020، تبين أن كلاهما ينظر للعلاقة بشكل مختلف ما جعلها تطلب منه الابتعاد والتقليل من تفاعله معها.

ووصلت القضية إلى أروقة المحكمة العليا في سنغافورة، التي ستعقد جلسة استماع للقضية في 9 فبراير الجاري.