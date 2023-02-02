وثقت الكاميرات ردة فعل رئيس النادي الأهلي وليد معاذ، بعد الهدف الرابع من الأخدود في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة ال 19 من دوري يلو.
وحقق الأخدود فوزا كبيرا أمام الأهلي، اليوم الخميس، بنتيجة 4-1.
وسجل هدف الأهلي الوحيد في مرمى الأخدود اللاعب باستوس، فيما سجل أهداف الأخدود كل من عثمان باتو، وحسين المصعبي، وكاكا مينديز.
ردة فعل رئيس نادي #الأهلي بعد هدف #الأخدود الرابع#الأهلي_الأخدود#الرياضية_السعودية#دوري_يلو pic.twitter.com/5wX8MEBZ4B
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 2, 2023
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