ظهر معلم في إحدى المدارس الأمريكية وقد تعرض للضرب على يد تلاميذه.

ووثق مقطع فيديو لحظة اعتداء الطلاب على معلمهم داخل الفصل بالضرب وتصوير بعضهم للواقعة بجوالاتهم.

وأثار المقطع حالة من الجدل وسط استنكار لتصرف الطلاب فيما لم تتبين ملابسات الواقعة.