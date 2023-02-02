توقع مختص الأرصاد، عادل القازنلي، انخفاضا في درجات الحرارة قد يصل في مكة المكرمة إلى 14 درجة مئوية اعتبارا من الليلة وحتى الأحد المقبل.

وأضاف أن الفترة الحاليةتشهد نشاط رياح شمالية وشمالية غربية تؤثر على معظم مناطق المملكة، وذلك وفقا لما ذكره في قناة الإخبارية.

وتوقع أن تنخفض درجة الحرارة في جدة إلى 18 درجة مئوية عند ساعات الفجر الأولى، مضيفا أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.