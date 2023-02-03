ألمح الصحفي الرياضي جاستون إيدول في TyC Sports ، الذي تربطه علاقة ودية مع قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى فشل مفاوضات اللاعب مع ناديه باريس سان جيرمان.

وقال إيدول: “النادي الوحيد الذي يتفاوض معه ميسي هو باريس سان جيرمان. ولم يجلس أو يتفاوض مع مسؤولي برشلونة أو أي ناد سعودي أو أمريكي”، مضيفًا: “صحيح أيضًا أنه خلال المونديال كانت المعلومات التي خرجت من دائرته المقربة هي أنه كان لديه اتفاق مبدئي للتفاوض مع باريس سان جيرمان بشأن التوقيع لعام آخر، لكن تلك الاجتماعات تأخرت ليس بسبب باريس سان جيرمان بل بسبب ميسي. من الواضح أن هناك حالة من الشك”.

وتابع: “لكن ما أريد تسليط الضوء عليه هو أن ميسي لم يجلس مع أي شخص آخر”، مستطردًا: “بعد قطر كنت مقتنعا تماما أنه كان سيوقع مع باريس سان جيرمان، واليوم في ضوء الحقائق الحالية وتأجيل الاجتماع، لدي بعض الشكوك. ويرجع ذلك أساسا إلى تأجيل الاجتماع”؛ لتبدأ الشكوك حول مستقبل ميسي في باريس سان جيرمان.