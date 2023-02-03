تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫08820 مقابل الريال الواحد 0٫24459

الدولار: 3٫75253 مقابل الريال الواحد 0٫26649

درهم إماراتي: 1٫02163 مقابل الريال الواحد 0٫97883

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72826

دينار أردني: 5٫28979 مقابل الريال الواحد 0٫18905

دينار كويتي:12٫29965 مقابل الريال الواحد 0٫08131

دينار بحريني:9٫95493 مقابل الريال الواحد 0٫10046

الريال القطري: 1٫03063 مقابل الريال الواحد 0٫97028

الدرهم المغربي:0٫36757 مقابل الريال الواحد 2٫72313

الجنيه المصري: 0٫12392 مقابل الريال الواحد 8٫06959