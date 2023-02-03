تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫08820 مقابل الريال الواحد 0٫24459
الدولار: 3٫75253 مقابل الريال الواحد 0٫26649
درهم إماراتي: 1٫02163 مقابل الريال الواحد 0٫97883
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72826
دينار أردني: 5٫28979 مقابل الريال الواحد 0٫18905
دينار كويتي:12٫29965 مقابل الريال الواحد 0٫08131
دينار بحريني:9٫95493 مقابل الريال الواحد 0٫10046
الريال القطري: 1٫03063 مقابل الريال الواحد 0٫97028
الدرهم المغربي:0٫36757 مقابل الريال الواحد 2٫72313
الجنيه المصري: 0٫12392 مقابل الريال الواحد 8٫06959
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