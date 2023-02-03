أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 828,106 حالة.

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 37 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815,642 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9,578 حالة