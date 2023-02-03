صرح لاعب الهلال سالم الدوسري في حواء خاص للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بأنه لن ينسى فرحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدفه في شباك الأرجنتين في بطولة كأس العالم.

وقال “الدوسري” : لم نأتِ للمغرب من أجل المشاركة فقط في بطولة كأس العالم للأندية بل أتينا لتشريف الوطن أفضل تشريف ، وكلنا كباتن الفريق وقد المسؤولية.

وأضاف : “أعد جماهير الهلال بكل خير وأن نعود من المغرب بنتائج إيجابية ترضيهم، وأتمنى نرجع بشيء يليق فيهم وبنادي الهلال والمملكة وأتمنى منهم أن يكونوا معنا دائما وأبداً”.

يذكر أن الهلال يخوض مباراته الأولى في مشوار كأس العالم للأندية أمام الوداد المغربي غداً السبت في ملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط المغربية.

فيديو | لاعب #الهلال سالم الدوسري لـ FIFA: “لن أنسى فرحة #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان بهدفي في شباك الأرجنتين في بطولة كأس العالم” #الهلال_الوداد#كأس_العالم_للأندية#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/yx9qYRjxPZ — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 3, 2023