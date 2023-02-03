تحدث الناقد الرياضي، محمد البكيري، مجددا عن مستقبل رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رودي غارسيا.

وكان البكيري قد نشر على حسابه بموقع “تويتر” يوم الإثنين صورة لـ “آل معمر” و”غارسيا” وعلق عليها وكتب :”لازلت عند كلامي أحدهما سيغادر من الباب الصغير قريباً”.

وجدد اليوم تأكيده وقال :” لازلت عند كلامي أحدهما سيغادر من الباب الصغير قريباً”، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع “تويتر”.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تعادل أمام نظيره الفتح في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.