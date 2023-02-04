أظهر مقطع فيديو، سقوط محمد العوفي لاعب نادي العدالة من العربة النقالة عندما قام السائق بتغيير اتجاهه.

وتعرض محمد العوفي، للإصابة في الشوط الثاني، وتم وضعه على عربة نقالة، ويعد سقوطه من العربة من اللقطات الطريقة بمباراة الاتفاق والعدالة.

يذكر أن الاتفاق انتزع فوزا مثيرا من العدالة بنتيجة “3-2” ليستعيد توازنه بعد خسارتين متتاليتين ويرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع.