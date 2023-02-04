تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫06322 مقابل الريال الواحد 0٫24613
الدولار: 3٫75234 مقابل الريال الواحد 0٫26650
درهم إماراتي: 1٫02157 مقابل الريال الواحد 0٫97888
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73171
دينار أردني: 5٫28952 مقابل الريال الواحد 0٫18906
دينار كويتي:12٫30073 مقابل الريال الواحد 0٫08130
دينار بحريني:9٫95489 مقابل الريال الواحد 0٫10046
الريال القطري: 1٫03058 مقابل الريال الواحد 0٫97033
الدرهم المغربي:0٫36959 مقابل الريال الواحد 2٫70822
الجنيه المصري: 0٫12437 مقابل الريال الواحد 8٫04067
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