تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫06322 مقابل الريال الواحد 0٫24613

الدولار: 3٫75234 مقابل الريال الواحد 0٫26650

درهم إماراتي: 1٫02157 مقابل الريال الواحد 0٫97888

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73171

دينار أردني: 5٫28952 مقابل الريال الواحد 0٫18906

دينار كويتي:12٫30073 مقابل الريال الواحد 0٫08130

دينار بحريني:9٫95489 مقابل الريال الواحد 0٫10046

الريال القطري: 1٫03058 مقابل الريال الواحد 0٫97033

الدرهم المغربي:0٫36959 مقابل الريال الواحد 2٫70822

الجنيه المصري: 0٫12437 مقابل الريال الواحد 8٫04067