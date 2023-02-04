أوضح الإعلامي الرياضي محمد الذايدي أن مستوى فريق النصر اختلف بعد ضم النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، مبيناً أنه أصبح هناك اعتماد كبير من قبل اللاعبين على رونالدو الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء الفريق ككل.

وقال الذايدي :”ممكن يعود النصر مرة أخرى بنفس القوة قبل قدوم كرستيانو في حالة واحدة، فالنصر ممكن أن يحقق الدوري إن لم تحدث بين رونالدو وتاليسكا مشكلة”.

وأضاف ” فمن الممكن أن يحدث مشاكل بين تاليسكا ورونالدو، مثل تلك التي حدثت بين تاليسكا وحمدالله”.