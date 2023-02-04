محلل اقتصادي: ارتفاع أسعار النفط أحد أسباب زيادة النمو الاقتصادي في المملكة

أوضح المحلل الاقتصادي عبد الله المغلوث أن ارتفاع أسعار النفط أحد أسباب زيادة النمو الاقتصادي في المملكة الأمر الذي جعل الرياض محل اهتمام المستثمرين.

وقال المغلوث :” المملكة أصبحت حالياً من دول الحراك الاقتصادي عالمياً، إذ أن ارتفاع أسعار النفط جعل المملكة تستفيد من هذه العائدات في ضخ الكثير من المشاريع إضافة إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية”.

وتابع “هذه الأمور جعلت الحراك الاقتصادي كبير، وأصبح هذا النمو ينظر إليه الجميع، حيث تهتم كبرى الدول بالمشاركة في رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال المشاريع التي يمكن الاستفادة منها “.