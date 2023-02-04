تعد سيارة مازدا CX-90 كواحدة من أفضل سيارات مازدا المتوقّع أن تنافس في الأسواق، باعتبارها سيارة اس يو في تمتلك واحداً من أقوى المحركات في تاريخ مازدا.

وحصلت السيارة اليابانية على مصد أمامي تم طلاؤه باللون Artisan Red، وهو لون جديد تم استخدامه في سيارات مازدا كبيرة الحجم الجديدة، كما جاء المصد الأمامي بالسيارة يحمل الشعار “Inline 6″، وتوجد به فتحة تهوية أيضاً.

وتستمد السيارة قوتها من محرك مكوناً من 6 أسطوانات، 3.3 لتر تيربو الجديد لمازدا، والذي يولّد قوة 340 حصاناً، مع عزم 500 نيوتن.متر من الدوران، فيما تُشير التوقعات حتى الآن، إلى أن سعر مازدا CX-90 الجديدة قد يبدأ من 40 ألف دولار، على أن يصل سعر الفئات العليا إلى 60 ألف دولار، وهو ما يُعادل 150,102 ريال، و 225,153 ريال على الترتيب.