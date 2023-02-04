هزت فضيحة جنسية إحدى المنظمات الرياضية الكبرى في أمريكا، حيث أقدمت الفائزة بميدالية برونزية أولمبية روزي فليتشر ومتزلجتان أمريكيتان أخريان في رياضة السنوبورد برفع دعوى قضائية بحق مدربهم السابق، بتهمة “الاعتداء الجنسي”.

ورفعت فليتشر، إضافة إلى إرين أومالي وكالان تشيثلوك-سيفسوف، دعوى قضائية ضد المدرب السابق بيتر فولي، متهمينه بالاعتداء عليهن جنسيا وضربهن وسيدات أخريات من خلال “المساعدة والإذن والتأييد” من اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية والاتحاد الأمريكي للتزلج.

وأكدت أن فولي استغل مكانته لإكراههن على ممارسة الجنس من خلال القوة، والتلاعب، والإيذاء العاطفي، والترهيب، والانتقام.