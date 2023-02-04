صرح رامون دياز مدرب الهلال، بأنه لو واجه أي نادي آخر ما يواجهه الفريق من إصابات وغيابات، لانهار.

وقال دياز: “لو تحدث الظروف التي نواجهها لأي نادي آخر سينهار ولكن نحن الهلال”، مضيفا: “أهنئ اللاعبين على جهودهم العظيمة وهذه الروح العالية ولولاهم لم نكن لنحقق شيئا”.

وعن إصابة كاريلو، قال دياز: “تعرض لإصابة في مفصل القدم ونتمنى أن لا تكون خطيرة”.

وكانت ركلات الترجيح قادت فريق الهلال للفوز على الوداد المغربي بنتيجة 5-3، وتأهله لمواجهة فلامنغو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.