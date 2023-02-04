فاز الأهلي المصري اليوم السبت، على سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم السبت،في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف الأهلي الوحيد في مرمى سياتل ساوندرز الأمريكي في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ضرب الاهلي المصري موعدا مع نادي ريال مدريد بطل أوروبا في نصف نهائي البطولة.