تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫06109 مقابل الريال الواحد 0٫24614

الدولار: 3٫75210 مقابل الريال الواحد 0٫26652

درهم إماراتي: 1٫02151 مقابل الريال الواحد 0٫97894

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73594

دينار أردني: 5٫28918 مقابل الريال الواحد 0٫18907

دينار كويتي: 12٫33829 مقابل الريال الواحد 0٫08130

دينار بحريني: 9٫98571 مقابل الريال الواحد 0٫10015

الريال القطري: 1٫03051 مقابل الريال الواحد 0٫97039

الدرهم المغربي: 0٫36615 مقابل الريال الواحد 2٫73372

الجنيه المصري: 0٫12436 مقابل الريال الواحد 8٫04118