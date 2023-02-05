حدثت تطورات جديدة في قضية الاعتداء الجنسي، التي يوجد بسببها الدولي البرازيلي داني ألفيس في حالة اعتقال، حيث أن الضحية المفترضة أكدت مرة أخرى أثناء مثولها أمام القاضية أن ألفيس ألح عليها أكثر من مرة لدخول مرحاض الجناح الخاص بالملهى الليلي.

وذكرت أنه اعتدى عليها جنسيا حسب روايتها، فيما يصر دفاع اللاعب على أنها فعلت ذلك بإرادتها الحرة وفقًا لما كشفت عنه الكاميرات الأمنية، لافتة إلى أن صحة رواية ألفيش يمكن إثباتها من خلال الحذاء الأبيض الذي ارتداه في هذه الليلة، وهو ما لم يظهر في الكاميرات.

وقالت صحيفة “La Vanguardia” إن الحذاء يمكن رؤيته من خلال انعكاس المرآة، وإذا شوهدت الأحذية في الانعكاس مثلما أكدت هذه الصحيفة، فهذا يعني أن قصة الضحية هي الأكثر قوة ويصبح ألفيش في ورطة هائلة.

وأكدت إحدى صديقات الضحية، التي كانت رفقتها بالملهى الليلي، أن ألفيس تحرش بها جنسيا أيضا وقام بلمس جسدها، لكنها رفضت رفع شكوى ضده رغم اقتراح القاضية ذلك عليها، معتبرة أن مصير صديقتها كان أفظع.