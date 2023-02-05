توفي الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف اليوم في المستشفى بمدينة دبي بعد معاناة طويلة مع المرض.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ساحر شمشاد ميرزا، ورئيس أركان الجيش الجنرال عاصم منير قد أعربا عن تعازيهما في وفاة برويز مشرف، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
وحكم برويز مشرف باكستان تسع سنوات من عام 1999م حتى عام 2008م.
رحم الله الرئيس الشجاع برويز مشرف السني الأبي و الذي أقتاله بالتصفية عملاء أيران من الشيعة الأنجاس و نسأل الله لهُ بالرحمة و المغفرة ولذويه الصبر و السلونا و تعازينا للشعب الباكستاني الصديق ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.
داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته