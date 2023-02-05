أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التدريب على رأس العمل لشغل عدد 169 فرصة تدريبية “للجنسين” في مقر الوزارة بالرياض وفروعها في عدة مدن بالمملكة ” الرياض، والقصيم، وحائل.

وأضافت أن ذلك سيكون اعتبارا من 12 فبراير الحالي كمرحلة أولى، وذلك عبر برنامج التدريب بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وبينت الوزارة مسميات الوظائف ومنها محاسب، وفني مكتبات، و محلل بيانات، ومسؤول نظم، ومصمم جرافيك، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا