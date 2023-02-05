قال الناقد الرياضي، فيصل الجفن، إنه رغم جميع الظروف مازالت شخصية الهلال باقية رغم منعه من تسجيل لاعبين جدد.

وأكد أن الهلال حالة تستحق الدراسة، مضيفا أن هوية الهلال هي التي تجعل الفرد يضع ثقته فيه في أي منافسات يشارك فيها، وذلك بحسب ما ذكره في قناة ssc.

ولفت إلى أن الأندية الأخرى يتغير مستواها بتغير المحترفين ما عدا الهلال الذي يجعل المحترفين يندمجون معه، ولا يتأثر برحيلهم، مؤكدا أن الهلال يتغلب على أي ظروف.