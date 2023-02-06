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الاثنين6 فبراير

“المسحل”: عام 1976 هو أول دوري ممتاز في تاريخنا

منذ 55 ثانية
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&#8220;المسحل&#8221;: عام 1976 هو أول دوري ممتاز في تاريخنا
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قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، إن عام 1976 هو أول دوري ممتاز في تاريخ الدوري بالمملكة.

وأضاف :””تأخرنا في توثيق بطولات الأندية، لكن اليوم نحن نعمل على الموضوع وسيظهر الموضوع قريباً”، وذلك وفقا لما ذكره لبرنامج “أكشن مع وليد”.

وتابع:”لو كان هناك أي مجال يسمح لمساعدة الهلال لتسجيل لاعبين جدد كان سويته لكن صدقوني مافيه حل قانوني”.

وأكد أن الصيف سيشهد صفقات أكبر من كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي”، مشيدا بالتناغم الكبير بين الجهات الحكومية في المملكة، مستشهدا على ذلك بالتعاون الذي حدث بين الجهات الحكومية من أجل إنجاح ملف استضافة المملكة لكأس أمم آسيا 2023.

ولفت إلى أن ما قاله رئيس الاتحاد الفلسطيني عن التصويت لبطولة كأس آسيا 2027 صحيح، مشيرا إلى أن لقطات تصويت رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب لم تكن للاستضافة وإنما يتعلق بالانتخابات لأعضاء المكتب التنفيذي.

ولفت إلى أن رئيس الاتحاد الفلسطيني كان داعمًا للمملكة، مؤكدا أن علاقة الاتحادان مميزة، مشيرا إلى أن “الرجوب” كان مجهد وقدم اعتذاره وغادر للفندق وكانت الاتحادات لم تعلم أنه سيكون هناك تصويت لأن ملف المملكة كان الملف الوحيد للاستضافة، مضيفا أنه خلال التصويت لم يكن الرجوب موجود ولم يصوت الاتحاد الفلسطيني.

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