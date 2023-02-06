قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، معاقبة محترف فريق النصر، البرازيلي تاليسكا؛ بسبب اللعب العنيف في مباراة فريقه أمام الفتح بالجولة الـ15 بدوري روشن.

وغرمت الانضباط البرازيلي تاليسكا 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء المباشرة؛ وذلك لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس خلال مواجهة نادي الفتح بدوري روشن.

وكان فريق النصر توج بلقب “بطولة الشتاء”، للمرة الرابعة في تاريخه، رغم تعادله المثير مع الفتح 2-2، في ختام منافسات الدور الأول لدوري روشن السعودي.