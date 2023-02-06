تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫04911 مقابل الريال الواحد 0٫24697
الدولار: 3٫75270 مقابل الريال الواحد 0٫26647
درهم إماراتي: 1٫02167 مقابل الريال الواحد 0٫97879
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72529
دينار أردني: 5٫29003 مقابل الريال الواحد 0٫18904
دينار كويتي: 12٫15665 مقابل الريال الواحد 0٫08129
دينار بحريني: 9٫83358 مقابل الريال الواحد 0٫10179
الريال القطري: 1٫03068 مقابل الريال الواحد 0٫97023
الدرهم المغربي: 0٫36474 مقابل الريال الواحد 2٫74423
الجنيه المصري: 0٫12236 مقابل الريال الواحد 8٫17276
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