أقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الاحتفال بعيد ميلاده الـ 38 في العاصمة الرياض، أمس الأحد، رفقة عائلته ومجموعة من الأصدقاء.

وشهد حفل عيد ميلاد رونالدو أجواء على الطريقة العربية، إذ احتفل بعيد ميلاده في الصحراء العربية بالمملكة، فيما شارك مجموعة من الصور مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”.

واحتفل نادي النصر بعيد ميلاد نجمه، الذي صادف 5 فبراير الجاري، حيث علق قائلا عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: “عيد ميلاد سعيد للأفضل على الإطلاق”.

وسارعت الحسابات الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، ودوري أبطال أوروبا، وفريق يوفنتوس، ونادي سبوتنغ لشبونة وغيرها من الجهات المختلفة لتهنئة رونالدو بعيد ميلاده.

وأتم رونالدو عامه الـ38، فيما وصلت مسيرته الكروية إلى 28 عاما، حقق خلالها عددا من الإنجازات الفردية والألقاب الجماعية، ليكون أحد رموز لعبة كرة القدم على مر التاريخ.