يتميز سوق المملكة على العديد من طرازات 2023، ومنها اصدارات شركة لامبورجيني الشهيرة، بالاضافة إلى عملاقة تصنيع السيارات الخارقة فيراري صاحبة شعار الحصان الواثب، حيث تمكنت طرازات تلك الشركتين من احتلال مكانة مميزة داخل اسواق السيارات نسبة إلى القدرات القوية، إلى جانب التقنيات الفنية والتجهيزات.

وتتميز السيارة تتسارع السيارة لامبورجيني افنتادور 2023 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية، حيث تتمتع بمحرك سعة 6500 سي سي، بقوة قدرها 770 حصانا.

وجاءت السيارة السيارة فيراري SF90 Stradale موديل 2023 نحو 2 ميلون و 90 الف .

وتعمل السيارة فيراري F8 Spider موديل 2023 بناقل سرعات يعمل بتقنية الدفع الخلفي، مع محرك ثماني الاسطوانات.

وتتسارع السيارة لامبورجيني افنتادور 2023 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية، حيث تتمتع بمحرك سعة 6500 سي سي، بقوة قدرها 770 حصانا