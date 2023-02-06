لقى اللاعب الدولي السوري السابق نادر جوخدار، مصرعه عن 45 عامًا؛ إثر انهيار البناء الذي يسكنه في مدينة جبلة الساحلية؛ نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب البلاد اليوم الإثنين

وقال الاتحاد السوري في حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدم بأحر العزاء لأسرة نجم منتخب سورية الأسبق نادر جوخدار ولعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين”.

يذكر أن جوخدار شغل مركز الهجوم مع نادي الوثبة، ثم احترف مع الفيصلي والوحدات الأردنيين حتى انتهاء مسيرته في 2008.