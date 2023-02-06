أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الإثنين، على تراجع طفيف بنحو 3 نقاط، مغلقا عند 10556 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال.

وأنهت أسهم بنك الرياض، ومصرف الإنماء، وجرير، والمراعي، وأبومعطي تداولاتها على تراجع بنسب تراوح ما بين 1% و3%.

وتراجع سهم ينساب، بنحو 1 % عند 43.15 ريال، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر قدرها 96.5 مليون ريال في الربع الرابع 2022.

وأنهى سهم سابك الجلسة على ارتفاع بأكثر من 1% عند 91.60 ريال.

وارتفعت أسهم التصنيع، وسبكيم، والمجموعة السعودية، وكيمانول، وعلم، ما بين 2% و4%.

وتصدر سهما “الإعادة السعودية” و”كابلات الرياض” ارتفاعات اليوم بأكثر من 5%.