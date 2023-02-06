أعادت الجماهير الهلالية نشر مقطع فيديو للإعلام البرازيلي وهو يقلل من إمكانيات الهلال، حيث طالبت الجماهير بضرورة إيصال الفيديو للاعبي الهلال من أجل الرد على هذه الإساءات بقوة في الملعب خلال المباراة المرتقبة أمام فلامنجو البرازيلي.

وقال الإعلام البرازيلي :” إذا فلامنجو لم يتجاوز الهلال يوم الثلاثاء سوف يكون أمر محرج ومهين لهم لأن فريقهم سئ جدا، شاهدت مباراتهم أمام الوداد كان شئ بشع، مدربهم رامون دياز كان مدرب كبير وحقق الليبيرتادوريس مع الريفر، لكنه اليوم تجاوز كل ماكان عليه “.

وأضاف التقرير البرازيلي ” كل ما قلتموه عن طريقة تسديد الحارس للكرات تسديد الكرات للأمام مثل فريق سانتوس، الهلال يعمل ذلك يسددها للأمام فقط كما جاءت “.

وتابع” ميشائيل بهذه الطريقة يصبح قليل الإنتاجية، ايغالو وماريغا يلعب بمهاجمين وماريغا يضعه جناح أيمن. أنتم جميعا شاهدتم ماريغا في بورتو لم يلعب جناح كان مهاجم هداف.. هم فريق سيء جدا”.

واستطرد” إذا فلامنجو لعب قليل من كرة القدم، لا أريدهم أن يلعبوا كما نعرفهم فقط يظهروا القليل، فلامنجو سيتجاوز الهلال بكل هدوء”.

يذكر أن فريق الهلال سيلتقي بنظيره فلامنجو البرازيلي، يوم الثلاثاء 7 فبراير المقبل، على ستاد ” طنجة”، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.