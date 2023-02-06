أكد رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، المشرف على مركز الدراسات الزلزالية في جامعة الملك سعود، الدكتور عبدالله محمد العمري، أن أن الزلزال الذي ضرب تركيا اليوم الإثنين، سجل ارتداداً ضعيفا في صدع البحر الميت، وخليج العقبة.

وأوضح أن ارتداد الزلزال جاء بمعدل 3-4 درجات، مشددا على أنه ليس للارتداد أي تأثير سلبي على المملكة، بحسب عكاظ.

وكان زلزال بلغت قوته 7.9 درجة ضرب جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا.

وخلف الزلزال مئات القتلى وآلاف الجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض.