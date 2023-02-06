جدد تأهل الهلال والأهلي المصري إلى نهائي كأس العالم للأندية، مشاعر جماهير الكرة في الوطن العربي بعد إنجاز منتخب المغرب في مونديال قطر.

ويسعى الهلال لإثبات مكانته كبطل لآسيا بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، عندما يخوض نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 أمام فلامنغو البرازيلي ، بطل كأس لبيرتادوريس.

ويلتقي الفريقان في إستاد ابن بطوطة بطنجة في المغرب، مستضيف البطولة، الثلاثاء، في مباراة يديرها تحيكيماً الروماني إستيفان كوفاكس.

ويطمح “الزعيم” إلى تخطي الفريق البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية وإسعاد الجماهير السعودية والعربية.

أما الأهلي المصري فيسعى إلى تحقيق النصر عندما يواجه ريال مدريد بطل أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي.

ويلتقي الأهلي مع “ريال مدريد” يوم الأربعاء على أرضية إستاد مولاي عبدالله في الرباط.